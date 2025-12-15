Allegri Milan, da risolvere il problema attaccanti: chi segna? Analisi. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri sta attraversando una fase delicata, evidenziata non solo dal recente pareggio contro il Sassuolo, ma anche da una statistica allarmante contro le neopromosse: solo 2 punti conquistati sui 9 a disposizione. Oltre a questo chiaro ed evidente problema di approccio e mentalità contro squadre teoricamente inferiori, il tecnico livornese deve fare i conti con un reparto offensivo spuntato e spesso inefficace.

La fragilità offensiva del Diavolo è palese. Fatta eccezione per Christian Pulisic, l’esterno statunitense che anche nell’ultima partita aveva trovato il gol (poi annullato), il resto dell’attacco fatica a garantire continuità realizzativa. Allegrisi trova in un vicolo cieco: tra Santiago Gimenez, il cui rientro resta un mistero dopo l’infortunio, e Christopher Nkunku (erroneamente indicato come Nlkunku nel titolo originale, ma inteso come l’attaccante in crisi di gol), che fatica a segnare e a reggere il peso della prima punta, il Milan è di fatto spuntato.

La Posizione della Gazzetta e l’Obiettivo Champions

Riguardo a questa situazione, La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione titolando: “Nkunku senza gol. Max non fa drammi“. Il quotidiano ritiene che il punto conquistato ieri contro il Sassuolo sia comunque fondamentale per proseguire nel percorso stagionale dei rossoneri.

Il vero obiettivo finale per il Milan resta infatti il rientro in Champions League, una meta cruciale per il prestigio e le casse del club. Tuttavia, i troppi pareggi e le difficoltà contro avversari alla portata rischiano di compromettere il cammino. La serenità apparente di Allegri non nasconde la necessità urgente di risolvere il problema del centravanti.

L’Urgenza di Igli Tare sul Mercato

Questa crisi realizzativa non fa che aumentare la pressione sul nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. L’esperto dirigente albanese ha il compito prioritario di intervenire in modo incisivo a gennaio. La ricerca di una nuova prima punta – con il nome di Niclas Füllkrug in pole position per costi e caratteristiche – è ora vitale.

Tare deve fornire ad Allegri un attaccante che possa garantire gol, presenza fisica e affidabilità, elementi che mancano disperatamente all’attuale reparto offensivo. Senza un rinforzo di peso, il Diavolo rischia di non avere gli strumenti necessari per affrontare la Supercoppa e le insidie della Serie A, mettendo a rischio il fondamentale obiettivo Champions League. Il DS rossonero deve agire velocemente per ricalibrare l’attacco spuntato.