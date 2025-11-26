Allegri e il vantaggio del Milan: niente coppe e più tempo per blindare la zona Champions e sognare lo Scudetto. Il calendario non mente

Allegri, senza l’Europa il tecnico livornese ha un vantaggio cruciale sulle rivali: la gestione delle forze e il tempo per lavorare sui dettagli tattici

Uno degli argomenti di discussione più frequenti, quando si analizza il cammino del Milan in questa stagione, riguarda il fatto che la squadra rossonera non partecipi a nessuna competizione europea. È evidente a tutti gli addetti ai lavori il beneficio in termini di tempo a disposizione e di gestione delle forze fisiche e mentali: la dimostrazione più lampante arriva dal percorso dell’anno scorso del Napoli di Antonio Conte che, proprio sfruttando l’assenza di impegni infrasettimanali, ha cavalcato fino alla vittoria dello Scudetto. Sebbene quest’anno il club di via Aldo Rossi non si sia posto esplicitamente lo stesso obiettivo tricolore, per centrare il rientro obbligatorio in Champions League sfrutterà tutte le armi a disposizione, tra cui proprio quella del maggior riposo rispetto alla concorrenza diretta.

Tuttosport questa mattina propone un’interessante riflessione incentrata proprio su questo tema strategico. Il quotidiano sportivo titola in maniera inequivocabile: «Il vantaggio di Allegri è il tempo». Nell’occhiello viene poi specificato il focus della stagione:«Senza Europa può concentrarsi su scudetto e zona Champions». Il vero tesoro di Massimiliano Allegri sta nei numeri dei giorni di allenamento: nel sottotitolo viene evidenziato come «Rispetto alle avversarie il tecnico avrà circa 26 giorni per lavorare con la squadra al completo». Un mese quasi intero di lavoro tattico puro che le rivali spenderanno invece in viaggi e partite ad alta intensità.

Allegri e l’assist del calendario

Nonostante questo assist del calendario, il tecnico livornese predica calma. Allegri ha più volte ribadito di non voler guardare la classifica adesso, ma di voler pensare a una gara alla volta per poi, arrivati a marzo, tirare le somme e capire dove si sarà. L’unico impegno extra che distoglierà il Milan dalla routine settimanale, rispetto a parte delle avversarie, sarà la parentesi della Supercoppa Italiana a Riyadh. Per il resto, il Diavolo potrà correre con il motore sempre fresco, trasformando l’assenza dalle Coppe da limite in una grande opportunità per tornare grandi.