Allegri a Mediaset: «Le squadre dietro in classifica si stanno avvicinando. I fischi a Leao? Dico questo…»

Allegri, intervistato dai microfoni di Mediaset, ha parlato così subito dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese: ecco le parole

Subito dopo la brutta sconfitta del Milan contro l’Udinese, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

SULLA SCONFITTA: «Diciamo che la cosa che abbiamo sbagliato oggi secondo me è stato nell’aver fretta e nell’ordine della fase difensiva. Nella fase offensiva ci siamo bucati troppo forzando un po’, infatti il primo gol l’abbiamo preso su una ripartenza. Ma già il primo tiro di Zaniolo è stato fatto da una palla persa. È normale che quando sei aperto e costruisci devi cercare di sbagliare il meno possibile e avere un po’ più di pazienza. E soprattutto quando difendi devi difendere meglio senza avere la fretta di recuperare la palla».

SULLA CLASSIFICA: «La sconfitta ci deve far rialzare le antenne, quelli dietro stanno viaggiando e si stanno avvicinando».

SULL’OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE: «In sicurezza nel calcio non c’è niente, perché comunque se perdi due partite in una settimana si può rivoltare tutto. Noi nelle ultime 4 partite abbiamo perso 3 volte».

SUGLI ATTACCANTI CHE NON SEGNANO: «Devono stare sereni perché ritorneranno sicuramente a far gol».

SUI FISCHI A LEAO: «Ha fatto una buona partita, poteva fare gol, ha avuto occasioni importanti, deve stare sereno. Sta migliorando la condizione come tutti gli altri».