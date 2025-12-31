News
Allegri, messaggio a Jashari: gennaio sarà il mese del centrocampista svizzero. Tour de force all’orizzonte
Allegri è pronto a lanciare Ardon Jashari, alternandolo con Luka Modric, nell’intenso mese di gennaio che aspetta i rossoneri
Per il Milan, il 2026 non inizia con un semplice rodaggio, ma con un vero e proprio “tour de force” che deciderà gran parte del destino stagionale. Massimiliano Allegri, già alla vigilia della sfida contro il Verona, era stato profetico: il mese di gennaio rappresenta lo snodo cruciale della stagione rossonera, con un calendario intasato che prevede ben 6 partite in soli 23 giorni.
La gestione delle energie: il “caso” Modrić
Uno sforzo fisico e mentale senza precedenti in questa annata, che obbligherà il tecnico livornese a una gestione scientifica della rosa. Il turnover, da opzione, diventerà un obbligo assoluto:
- Preservare il Maestro: Al centro delle rotazioni ci sarà soprattutto Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, leader tecnico indiscusso, non può garantire la titolarità in ogni impegno ravvicinato a causa dell’età e dell’intensità richiesta. Allegri ha intenzione di centellinare il suo impiego per averlo al top negli scontri diretti.
- L’opportunità per le “seconde linee”: Questo scenario apre praterie per chi finora ha trovato meno spazio, trasformando le necessità tattiche in vetrine per il futuro.
Jashari: «Un gennaio da Modrić»
Il nome sulla bocca di tutti, rilanciato con forza da Tuttosport, è quello di Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero è chiamato al grande salto di qualità:
- L’investitura: Il quotidiano torinese ha titolato emblematicamente “Un gennaio da Modrić” per descrivere il compito che attende l’ex Lucerna. Con Luka a riposo, sarà lui a dover prendere in mano le chiavi della regia, dimostrando di poter reggere il peso della maglia rossonera in Serie A.
- La fiducia di Allegri: Il mister vede in Jashari un elemento con margini di miglioramento enormi e conta di lanciarlo titolare già a partire dalla trasferta di Cagliari o nel match successivo contro il Genoa.