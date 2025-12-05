Allegri, l’eliminazione dalla Coppa Italia crea un problema nella gestione della rosa? A Milanello c’è un grosso rischio all’orizzonte

Allegri dovrà ora gestire al meglio un gruppo che dovrà affrontare solo il campionato: alcuni calciatori rischiano l’ibernazione in panchina

L’assenza delle coppe europee e ora anche della Coppa Italia ha lasciato il Milan con una «partita a settimana», creando un paradosso analizzato da Bianchin su Gazzetta.it. La nuova preoccupazione per il Diavolo riguarda proprio le alternative, poiché la minore frequenza degli impegni significa che gli stessi titolari «giocheranno sempre». Questa assenza di rotazioni forzate rischia di avere un impatto negativo sulla profondità e sulla motivazione della rosa.

Allegri e il rischio ibernazione per le riserve

Il problema, secondo l’analisi, è che numerosi giocatori rischierebbero di finire «ibernati in panchina». Tra questi vengono citati profili importanti come Nkunku, Loftus-Cheek, Gimenez e Ricci, «per non parlare di Odogu». Molti di questi, reduci da prestazioni non brillanti nella gara contro la Lazio, hanno già bisogno di minutaggio per trovare ritmo e fiducia. L’ibernazione non solo compromette la loro crescita e il loro morale, ma indebolisce anche la squadra in vista di eventuali infortuni o cali di forma dei titolari.

La sfida per lo staff tecnico, guidato da Allegri, sarà quindi trovare il modo di mantenere alta la tensione competitiva e la condizione fisica dell’intero gruppo. Se i titolari beneficeranno della maggiore regolarità, il rischio è che la distanza tra i primi undici e le seconde linee diventi incolmabile, vanificando gli sforzi di tenere l’intera rosa sul pezzo. La situazione si aggrava considerando che l’eliminazione della Coppa toglie proprio quelle occasioni ideali per testare e rilanciare chi gioca meno.