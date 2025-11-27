Allegri avvisa il Milan: «La Lazio è una trappola, sembra concedere ma non lo fa. Sarri sta facendo un ottimo lavoro considerando che...»

Allegri alza la guardia in vista del match di San Siro: elogi per il collega biancoceleste Sarri e richiamo alla storia recente della Lazio

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa l’insidiosa sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio. L’allenatore rossonero ha voluto tenere alta la tensione, analizzando con grande rispetto le qualità dell’avversario e sottolineando le insidie tattiche preparate da Maurizio Sarri. Allegri ha evidenziato come i biancocelesti siano maestri nell’illudere l’avversario per poi colpire, ribadendo il valore di una squadra che, nonostante qualche difficoltà, resta in corsa per obiettivi importanti.

LA LAZIO DI SARRI – «Sabato affronteremo una squadra organizzata che sembra ti conceda, ma ti concede poco. Sarri sta facendo un ottimo lavoro, nonostante abbiano avuto alcuni problemi sul mercato. Loro hanno anche l’occasione di rientrare in corsa per la Champions».

Successivamente, il mister del Diavolo ha risposto a chi gli chiedeva se la Lazio debba essere ancora considerata una “grande” del nostro campionato. La risposta di Allegri è stata netta, ricordando il palmarès recente dei capitolini e la loro abitudine a calcare palcoscenici prestigiosi.

LAZIO UNA GRANDE? – «Tutte le squadre vanno affrontate come se fossero grandi, la Lazio comunque è una squadra che negli ultimi 10/12 anni ha vinto vari trofei ed è andata spesso in Champions».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI