Allegri esalta Loftus-Cheek: «Può giocare ovunque, ha potenzialità enormi ed è fondamentale per un motivo»

Allegri Loftus-Cheek: il tecnico rossonero elogia la duttilità dell’inglese, capace di fare la punta, l’esterno o il mediano. Un jolly imprescindibile



Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha speso parole al miele per uno dei suoi fedelissimi: Ruben Loftus-Cheek.

Il tecnico del Milan ha voluto esaltare la straordinaria duttilità tattica dell’inglese, descrivendolo come un vero e proprio jolly capace di ricoprire più posizioni nello scacchiere rossonero con la stessa efficacia.

RUOLO DI LOFTUS-CHEEK – «Ruben può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi, un ragazzo serio professionale nel lavoro. Un ragazzo affidabile e per me è molto importante». Un’investitura totale per il centrocampista, considerato un elemento imprescindibile per gli equilibri della squadra grazie alla sua fisicità e intelligenza tattica.

