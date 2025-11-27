Connect with us

Allegri esalta Loftus-Cheek: «Può giocare ovunque, ha potenzialità enormi ed è fondamentale per un motivo»

Delneri esalta il lavoro di Filippi su Maignan: «Ha il talento di migliorare i portieri, Mike sta dimostrando una cosa in particolare»

Zambrotta operato alle gambe, l'ex Milan torna a casa e ringrazia i fan: «Tutto procede bene, vado dritto…» - FOTO

Papin a cuore aperto da Pellegatti: «Berlusconi mi cantò una canzone. Leao difficile da cambiare, Rabiot e Maignan...»

Viviano commenta Inter Milan e va contro chi dice che... Le parole

33 minuti ago

Loftus-Cheek

Allegri Loftus-Cheek: il tecnico rossonero elogia la duttilità dell’inglese, capace di fare la punta, l’esterno o il mediano. Un jolly imprescindibile

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha speso parole al miele per uno dei suoi fedelissimi: Ruben Loftus-Cheek.

Il tecnico del Milan ha voluto esaltare la straordinaria duttilità tattica dell’inglese, descrivendolo come un vero e proprio jolly capace di ricoprire più posizioni nello scacchiere rossonero con la stessa efficacia.

RUOLO DI LOFTUS-CHEEK«Ruben può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi, un ragazzo serio professionale nel lavoro. Un ragazzo affidabile e per me è molto importante». Un’investitura totale per il centrocampista, considerato un elemento imprescindibile per gli equilibri della squadra grazie alla sua fisicità e intelligenza tattica.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

