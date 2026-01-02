Calciomercato
Allegri, missione difesa: il livornese ha una preferenza chiara in Serie A. Il nome e le alternative
Allegri, tecnico del Milan, ha una preferenza chiara per la difesa: il primo nome è Federico Gatti. La situazione e le alternativa
Dopo aver sistemato l’attacco con l’innesto di Niclas Füllkrug, il Milan sposta il mirino sulla difesa. La priorità di Massimiliano Allegri è chiara: serve un centrale di carisma che conosca già i meccanismi della sua difesa a tre. Il nome in cima alla lista, come riportato da Il Giornale, è quello di Federico Gatti.
Allegri e la trattativa con la Juventus: il nodo Gatti
Nonostante il forte gradimento del tecnico livornese, che lo ha già allenato a Torino, l’operazione si preannuncia complessa per motivi economici e strategici:
- Le richieste bianconere: La Juventus non considera Gatti incedibile, ma valuta il difensore almeno 20-25 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri, al momento, non sono disposti a investire interamente “cash”.
- L’ipotesi scambio: Per abbassare la quota contante, il Milan ha messo sul piatto il profilo di Koni De Winter. Il belga, ex della sfida, piace ai bianconeri anche per una questione di liste UEFA, ma la trattativa resta in salita.
- La formula: Via Aldo Rossi spinge per un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe di rimandare l’investimento pesante a giugno, scontrandosi però con la volontà della Juve di monetizzare subito.
Le alternative: tra “esuberi” e il sogno Kim
Se il muro per Gatti dovesse rivelarsi insormontabile, il DS Igli Tare potrebbe replicare la strategia usata per l’attacco: cogliere un’opportunità a “prezzo di saldo” dall’estero.
- Profili internazionali: Restano caldi i nomi di Axel Disasi e Joe Gomez, profili esperti che potrebbero arrivare in prestito secco.
- La suggestione Kim: Il vero sogno resta Kim Min-jae. Il coreano spinge per tornare in Italia, ma lo stipendio da 9 milioni netti e la rigidità del Bayern Monaco sulla formula rendono la pista molto difficile, seppur non ancora tramontata.