Allegri, consiglio tattico a sorpresa per il tecnico rossonero: trio di centrocampo inedito? Idea innovativa

Allegri, l’ex Match Analyst del Verona Diddi propone il centrocampo ideale e critica il posizionamento di Jashari

Luca Diddi, noto sui social come “Il Tattico” ed ex Match Analyst del Verona, ha analizzato la prestazione di Ardon Jashari sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, subito dopo la gara di Coppa Italia. Il centrocampista svizzero, rientrato dall’infortunio, è giudicato un «ottimo giocatore» che può giocare in ogni posizione della mediana. Tuttavia, Diddi ritiene che, sebbene possa fare il regista difensivo in un centrocampo a due, in un centrocampo a tre la sua posizione più adatta sia quella di mezz’ala.

Allegri e il consiglio sul ruolo di Jashari

La preferenza per la mezz’ala è data dalle sue importanti caratteristiche: Jashari ha verticalità, tiro da fuori e capacità di inserimento. Diddi lo definisce la «classica mezz’ala box-to-box che difende e attacca». Analizzando la gara di ieri, si è visto che non ha la «dinamicità di Modric», orientandosi sempre con due tocchi per giocare palla in avanti. Allegri si lamenta dei gol mancanti, ma se fa giocare questi centrocampisti più dietro, è difficile che segnino. Diddi crede che Jashari si avvicini alle caratteristiche di un giocatore come Reijnders, pur essendo più difensivo. Limitarlo al ruolo di play «lo limiti tanto in quelle che sono le sue qualità».

Secondo Diddi, volendo, è più predisposto al ruolo di play Ricci che Jashari. La sua analisi si conclude con un auspicio per il futuro del centrocampo rossonero: «Mi piacerebbe vedere un centrocampo Modric, Rabiot e Jashari».