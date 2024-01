Allegri chiarisce: «VAR soggettivo. Scudetto? Difficile perchè...»

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato del VAR e della corsa scudetto dopo la vittoria contro la Salernitana

Intervistato da DAZN dopo Salernitana-Juve, Max Allegri, ex Milan, ha parlato della corsa scudetto e del VAR:

QUARTO POSTO- «Siamo realisti, abbiamo una squadra davanti che è l’inter che sta facendo un campionato importante. Oggi era una partita importante per mantenere la distanza dal quinto posto. Ora inizia il girone di ritorno e mancano 19 partite e avere 5 partite di vantaggio sono già tante. Giovedi abbiamo anche il turno infra ettimanale di coppa contro il Frosinone e vogliamo passare il turno».

VAR – «Ho sempre detto che il Var è una roba soggettiva, negli ultimi anni l’ho detto sempre. Il Var è soggettivo, punto. Bisogna accettarlo cosi com’è, l’importante è non farlo passare come oggettivo. Perchè l’oggettività nel tennis, c’è la pallina che picchia fuori dalla riga o dentro la riga, quella è l’oggettività in italiano. La soggettività è un’altra roba, sono i falli e altre cose. Inutile stare li a discutere non ha senso. Noi facciamo il nostro lavoro, c’è un commissione arbtri che valuterà il lavoro che fanno, non è una polemica. Noi dobbiamo accettarlo perchè gli errore fanno parte del gioco e dobbiamo fare più punti possibili.».

