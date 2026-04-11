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Allegri a Dazn: «Non dobbiamo farci travolgere dagli eventi. Sul 4-3-3 e Leao ancora centravanti dico questo…»

Avatar di Francesco Aliperta

Published

3 ore ago

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Allegri

Allegri, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan Udinese

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Udinese, sfida valevole per la 32esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul momento della squadra: «Nelle ultime tre partite abbiamo fatto due sconfitte. In questo momenti non dobbiamo farci travolgere dagli eventi. Ora abbiamo recuperato tutti i giocatori, sappiamo che l’Udinese può far male. Dobbiamo sbagliare poco dal punto di vista tecnico».

Sul 4-3-3 e la presenza di Athekame dietro Saelemaeker: «Sicuramente Athekame è diverso da Tomori, spinge di più. Saelemaekers per noi è molto importante, dà equilibrio alla squadra».

Su Leao ancora centravanti: «Rafa sta crescendo di condizione, da centravanti fa sempre ottimi movimenti, poi sta a noi metterlo davanti al portiere. Speriamo di aver indovinato formazione…».

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