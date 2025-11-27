Allegri, il derby è la consacrazione del ‘corto muso’: grandi vittorie, ora serve continuità con le piccole

Allegri: i rossoneri volano nei big match ma faticano contro le provinciali. Sabato arriva la Lazio per la prova del nove a San Siro

Il Milan sogna e fa sognare il popolo rossonero. La vittoria strappata nel Derby contro i cugini nerazzurri rappresenta molto più dei tre punti in classifica: è la conferma che il percorso di crescita dei ragazzi guidati da Massimiliano Allegri sta dando i suoi frutti. Come sottolinea puntualmente l’analisi di TMW, vincere di “corto muso” resta l’ingrediente segreto e perfetto della cucina di Max: l’1-0 all’Inter ha permesso il sorpasso e il rilancio dopo il mezzo passo falso di Parma.

Allegri, serve la svolta con le piccole

Il cammino del Diavolo offre uno spunto di riflessione chiarissimo: mai una sconfitta nei big match. Eccetto il pareggio sfortunato in casa della Vecchia Signora, contro le squadre di vertice il Milan si esalta. Vittorie pesanti a San Siro contro Napoli e Roma, prova di forza contro il Bologna e pareggio su un campo ostico come Bergamo. La squadra interpreta l’Allegrismo puro: gioca “abbottonata”, rischia poco in difesa e colpisce letale in contropiede. Una tattica che funziona a meraviglia contro avversari che provano a fare la partita.

Il problema, semmai, sorge altrove. Contro le piccole non bene: il rendimento cala drasticamente contro formazioni di livello inferiore. La debacle contro la Cremonese e le rimonte subite da Pisa e Parma evidenziano un difetto di gestione dei ritmi quando il Milan è chiamato a fare la gara. Che sia un problema mentale o tattico, è qui che Allegri deve lavorare. Sabato a San Siro arriva la Lazio: c’è grande curiosità per capire se i rossoneri sapranno superare anche questo ostacolo insidioso.