Allegri categorico: «Vincere la Coppa Italia ed arrivare secondi in Serie A? Non firmo», poi l’annuncio su Chiesa

L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del prossimo match contro il Frosinone

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone Juve, Massimiliano Allegri ha detto la sua sul campionato e sulla lotta scudetto, mandando un messaggio a Milan e Inter.

FROSINONE – «È insidiosa per vari motivi. Il primo perché è l’ultima prima di Natale, prima delle feste c’è sempre un clima diverso. Dobbiamo giocare con attenzione e concentrazione, oltre che doti tecniche. In 8 partite casalinghe loro han perso solo una volta col Napoli, andando anche in vantaggio. Martedì han vinto 4-0 a Napoli. Sono una squadra che gioca, poi vivono un momento di esaltazione. Dobbiamo fare una partita seria sotto l’aspetto mentale, per poi vivere un Natale sereni».

L’ANNUNCIO SU CHIESA – «Non ho ancora deciso, sono rimasti in tre: Vlahovic, Yildiz e Milik. Chiesa ha sentito un fastidio al tendine rotuleo, resterà a casa e farà le valutazioni. Portarlo dietro in queste condizioni non sarebbe stato giusto. Gli altri sono tutti recuperati».

SUPERLEGA – «Non è opportuno che ne parli io, se ne occupano Ferrero e Scanavino».

VINCERE LA COPPA ITALIA E ARRIVARE SECONDO IN CAMPIONATO – «Non firmo niente, c’è da giocare le partite. Vincere non è semplice. Le 12 squadre hanno fatto 18/20 punti più dell’anno scorso. Bisogna fare un passo alla volta, l’obiettivo è domani il Frosinone. Prima facciamo 40 punti contro una squadra insidiosa».

BILANCIO DELLA PRIMA PARTE DI STAGIONE – «Fare il bilancio ora, poi magari dopodomani cambia di nuovo. L’obiettivo è arrivare il 7 gennaio dopo Salerno e vedere quanti punti abbiamo fatto. Vogliamo tornare a giocare la Champions l’anno prossimo».

