Allegri bestia nera di Sarri: i numeri della sfida in panchina premiano nettamente il tecnico del Milan. La statistica

DAZN, sorpresa di Natale per gli abbonati: sbloccata la doppia visione su reti diverse per le feste. Tutti i dettagli

Sergio Ramos saluta i Rayados e infiamma il mercato: occasione a zero a gennaio, torna la suggestione Milan?

Milan Lazio LIVE: Allegri lancia Nkunku al posto dell'infortunato Pulisic, confermato Bartesaghi

Calciomercato Milan a caccia di talenti in Francia: nel mirino un classe 2006 dell'Angers. Moncada in pressing

Allegri contro Sarri: bilancio a senso unico nei 19 precedenti tra i due allenatori toscani: Max domina con 11 successi

La sfida di stasera a San Siro non è solo Milan-Lazio, ma anche un nuovo capitolo dell’eterno duello tattico tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Come evidenzia il sito della Lega Calcio Serie A, i numeri pendono nettamente a favore del tecnico rossonero. Su 19 precedenti ufficiali, infatti, Allegri conduce con ben 11 vittorie, contro i soli 4 successi del rivale e 4 pareggi a chiudere il bilancio.

Un incrocio ricco di storia e suggestioni: curiosamente, l’esordio assoluto di Allegri su una panchina di Serie A avvenne proprio contro i biancocelesti il 31 agosto 2008, quando il suo Cagliari fu sconfitto 1-4 al Sant’Elia. Ma le radici della rivalità sono profondissime e risalgono al calcio “ruspante” della Serie C2 2003/04: i primi due scontri diretti tra l’Aglianese di Max e la Sangiovannese di Maurizio finirono con un doppio, pragmatico 0-0.

