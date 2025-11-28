Allegri ha avvisato i tifosi del Milan e ha invitato tutti quanti ad avere equilibrio vista la classifica molto compatta

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Lazio, match in programma domani sera allo Stadio San Siro, ha parlato di quella che è la situazione di classifica in questo campionato di Serie A.

Il tecnico toscano ha messo in guardia tutti quanti, tifosi milanisti compresi, ha predicato equilibrio sottolineando come si perdono e guadagnano posizioni con estrema facilità.

SERVE EQUILIBRIO – «Mai come quest’anno dopo 12 giornate sette squadra sono così vicine, mi piacerebbe vedere una statistica, basta una partita e salti sopra, una e salti di sotto. Basta vedere noi nel derby, se avessimo perso avremmo visto tutto diversamente. L’equilibrio deve regnare».