Connect with us

News

Allegri avvisa i tifosi e l'ambiente Milan: in vista della corsa Champions e non solo

Calciomercato News

Mercato Milan, Mateta non tramonta: il contratto e quel desiderio dell'attaccante ingolosiscono Tare. Cosa può succedere

News

Leao, effetto Allegri sull'ex Lille: il portoghese è l’attaccante operaio che il Milan non aveva mai visto. I dati non mentono

News

Calabria, super gol dell'ex capitano del Milan con la maglia del Panathinaikos in Europa League

News

Allegri su Milan-Lazio: «Scordiamo il Derby». Il Diavolo sogna la vetta per una notte. Il tecnico ha catechizzato i suoi a Milanello

News

Allegri avvisa i tifosi e l’ambiente Milan: in vista della corsa Champions e non solo

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Allegri

Allegri ha avvisato i tifosi del Milan e ha invitato tutti quanti ad avere equilibrio vista la classifica molto compatta

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Lazio, match in programma domani sera allo Stadio San Siro, ha parlato di quella che è la situazione di classifica in questo campionato di Serie A.

Il tecnico toscano ha messo in guardia tutti quanti, tifosi milanisti compresi, ha predicato equilibrio sottolineando come si perdono e guadagnano posizioni con estrema facilità.

SERVE EQUILIBRIO – «Mai come quest’anno dopo 12 giornate sette squadra sono così vicine, mi piacerebbe vedere una statistica, basta una partita e salti sopra, una e salti di sotto. Basta vedere noi nel derby, se avessimo perso avremmo visto tutto diversamente. L’equilibrio deve regnare».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.