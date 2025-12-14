Allegri è l’arma in più del Milan: tecnico valore aggiunto dei rossoneri, spunta il dato che spiazza

Allegri si sta dimostrando l’arma in più del Milan in questa prima parte di stagione: concretezza, cambi e i gol di Leao e Pulisic

Le prestazioni e i risultati di questo Milan capolista non sono solo merito dei gol dei top player ma, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pesano tanto quanto «le mosse di Massimiliano Allegri». Le idee del tecnico livornese, unite alla solidità di Rabiot, alla ritrovata difesa e alle parate di Maignan, stanno portando il Milan a sognare in grande.

Allegri, il massimo con la rosa ridotta

Allegri sta lavorando con una rosa ridotta (frutto della mancata qualificazione europea) e falcidiata dagli infortuni dei pezzi chiave (Leão, Pulisic, Rabiot, Fofana, Gimenez). Nonostante ciò, Allegri è riuscito a ricavare il massimo da chi aveva a disposizione, ottenendo il meglio anche dalle poche volte in cui si è affidato alla panchina.

Il Dato Curioso: Il Milan è la squadra che nei top cinque campionati europei ha effettuato meno sostituzioni fin qui, 47 .

Il Milan è la squadra che nei top cinque campionati europei ha effettuato . Cambi Decisivi: I pochi cambi sono stati spesso vincenti: l’ingresso di Pulisic ha ribaltato il Torino, Athekame ha pareggiato col Pisa, e Ricci ha fornito l’assist per il gol vittoria contro il Torino.

Allegri, pur non avendo alternative profonde come Inter e Napoli, è stato «concreto e camaleontico». Partito con l’idea di un 4-3-3, ha virato su un 3-5-2 che ha garantito quella solidità difensiva mancata nelle scorse stagioni, pur schierando gli stessi titolari (Tomori, Gabbia, Pavlovic).

La sua gestione lucida, arricchita da cambi tattici come lo spostamento di Loftus-Cheek o l’utilizzo di un difensivo 5-4-1, sta pagando dividendi altissimi:

Classifica: Il Milan è momentaneamente primo alla pari col Napoli.

Il Milan è momentaneamente primo alla pari col Napoli. Miglioramento: I rossoneri segnano un deciso +9 in classifica rispetto alla scorsa stagione a questo punto del campionato.

Se Allegri continua a ribadire che l’obiettivo è la Champions, i numeri e la concretezza tattica rendono la lotta Scudetto «viva e concreta».