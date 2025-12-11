Allegri può sognare lo scudetto: il confronto con la classifica dello scorso anno non lasci dubbi. Dato incredibile

Allegri può realmente sognare lo scudetto: il balzo in classifica rispetto alla scorsa stagione è impressionante

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando di avere un passo completamente diverso e decisamente più efficace rispetto alle gestioni precedenti, come quelle di Paulo Fonseca o Sergio Conceiçao. A sancire questa differenza sono i numeri inequivocabili, che non solo danno ragione alla scelta di puntare sul tecnico livornese, ma evidenziano l’incredibile lavoro svolto fino a questo momento con la formazione rossonera.

AllgSoltanto una stagione fa, il Milan languiva all’ottavo posto della classifica. Oggi, invece, si ritrova in vetta e può realisticamente sognare di lottare per lo Scudetto. Un salto di qualità e un cambio di prospettiva che non possono e non devono essere sottovalutati. Il Corriere dello Sport ha analizzato a fondo questa straordinaria inversione di tendenza, titolando in maniera emblematica: «Con Allegri è già +1».

Allegri, la classifica non mente

Il dato di Allegri è a dir poco schiacciante e illustra la rapidità con cui il tecnico è riuscito a rimettere in carreggiata il club. Il raffronto con la stagione passata, dopo l’uscita di scena di Conceicao, è impietoso:

Alla fine del girone di andata della stagione precedente (alla 19ª giornata), il Milan si trovava all’ottavo posto con 30 punti totalizzati.

della stagione precedente (alla 19ª giornata), il Milan si trovava all’ottavo posto con totalizzati. Oggi, alla 14ª giornata di campionato, con ben cinque giornate ancora da disputare per concludere l’andata, il Milan si ritrova primo in classifica e ha già accumulato un punto in più rispetto a quelli ottenuti in 19 partite meno di dodici mesi fa.

Questo “più uno” matematico in cinque giornate di anticipo simboleggia non solo un miglioramento numerico, ma soprattutto una ritrovata solidità mentale e una cattiveria agonistica che il Milan aveva smarrito. La capacità di Allegri di ottenere il massimo anche nelle partite più complesse, come dimostrato dalla vittoria last minute contro il Torino grazie alla giocata di Christian Pulisic, è la vera chiave di volta di questa rinascita. La strada è ancora lunga, ma l’impronta del tecnico è evidente e il Milan è pronto a giocarsi le sue carte fino alla fine.