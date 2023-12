Allegri avvisa Napoli e rivali: «Vogliamo fare più punti possibili»

L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match contro il Napoli manda un messaggio alle rivali come Milan e Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Napoli, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha colto l’occasione per parlare degli obiettivi stagionali della propria squadra, mandando un messaggio indiretto a Milan ed Inter in ottica scudetto.

PARTITA COL NAPOLI – «È uno scontro diretto, mancano cinque partite alla fine del girone d’andata e abbiamo ancora due scontri diretti con Napoli e Roma e due trasferte complicate. Il nostro obiettivo è fare più punti dell’anno scorso nel girone d’andata. L’anno scorso ne abbiamo fatti 38, non pochi. Quest’anno siamo a 33. Questo è il nostro obiettivo principale».

RISPOSTA DALLA SQUADRA – «Quella che han dato fino ad ora. Oltre alle prestazione buone e meno buone, voglio vedere la voglia e il desiderio di vincere tutte le partite confrontandoci con avversari importanti e avendo obiettivi importanti. Domani sarà sicuramente una bella partita».

PRESSIONE SULLA JUVE – «Le squadre che puntano al vertice e quando sei alla Juve devi saper convivere con la pressione. È il bello di questo lavoro. Domani non finisce il campionato, la stagione è lunga. L’obiettivo numero 1 è quello di superare 38 punti. Cerchiamo di ottenere il massimo e poi vediamo dove arriviamo. Comunque vada domani non finisce assolutamente la stagione. L’importante è mantenere l’equilibrio sia nei momenti positivi sia negativi».

ANIMA JUVE RITROVATA RISPETTO ALL’ULTIMA STAGIONE – «Non è rispetto all’anno scorso, quando ho detto che il primo obiettivo è superare i 38 punti è perché l’anno scorso abbiamo fatto un buon girone d’andata nonostante le difficoltà Il percepito non è la realtà in tutte le cose. Bisogna stare attenti e calmi e non fare altro. Facciamo un lavoro dove alla fine della partita devi portate i punti a casa. Migliorare la posizione di classifica dell’anno scorso è un obiettivo».

