Allegri prevede una doppia seduta, in vista di Roma Milan: non solo Saelemaekers, tutto da Milanello

Allegri accelera i preparativi per Roma Milan, tutti gli aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello a tre giorni dal match

In vista del posticipo domenicale contro la Roma, il quartier generale di Carnago ferve di attività. Per i rossoneri, la marcia di avvicinamento al big-match della capitale è entrata nella fase cruciale, con una tabella di marcia serrata che prevede carichi di lavoro differenziati per ottimizzare la condizione atletica del gruppo.

Programma intenso a Milanello: palestra e campo

Nella giornata odierna, il Diavolo ha affrontato una doppia seduta di allenamento per affinare la preparazione tattica e fisica. Durante la mattinata, la squadra si è ritrovata all’interno della palestra del centro sportivo per una sessione dedicata al potenziamento e alla prevenzione. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, i fari si sono spostati sui manti erbosi di Milanello, dove i giocatori hanno iniziato a testare gli schemi sotto lo sguardo attento dello staff tecnico.

A guidare le operazioni c’è Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e per la capacità di gestire i momenti di alta tensione nelle sfide dirette. L’allenatore toscano sta studiando le contromosse necessarie per scardinare la difesa giallorossa, ma deve fare i conti con alcune defezioni pesanti nel reparto avanzato.

Tegola Saelemaekers: il belga corre contro il tempo

La notizia che più preoccupa l’ambiente milanista riguarda Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, prezioso per la sua duttilità tattica e la capacità di garantire equilibrio tra le fasi di attacco e difesa, è attualmente alle prese con un risentimento all’adduttore. L’infortunio, rimediato durante l’ultima uscita stagionale contro il Lecce, sta costringendo il classe ’99 a un lavoro personalizzato.

Il suo impiego allo Stadio Olimpico resta avvolto da un forte dubbio. Il monitoraggio medico è costante e la decisione finale verrà presa solo a ridosso della partenza per Roma.

Il verdetto tra domani e sabato

Il destino di Saelemaekers si deciderà nelle prossime 48 ore. Se nelle sessioni di domani o di sabato il calciatore riuscirà a rientrare in gruppo, Allegri potrà inserirlo nella lista dei convocati, portandolo almeno in panchina come risorsa a gara in corso. In caso contrario, il forfait sarà inevitabile, privando i milanisti di un polmone fondamentale sulla fascia.

I tifosi della compagine meneghina restano in attesa di segnali positivi, sperando che l’infermeria possa svuotarsi in tempo per una delle sfide più delicate della stagione