Allegri: «Ci aspetta una partita meravigliosa contro il Milan». Il tecnico bianconero avverte i rossoneri per il match post sosta

Le parole di Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo Juventus Torino:

SOSTA E TESTA AL MILAN – «Ora abbiamo la sosta, poi avremo una partita meravigliosa contro il Milan a Milano. Ci dovremo preparare al meglio quando rientreranno tutti. Sono stati convocati tanti giocatori in Nazionale, soprattutto nella Nazionale italiana. Il nostro obiettivo è dare tanti giocatori italiani alla Nazionale. Anche Miretti e Fagioli in futuro arriveranno a giocare in Nazionale e di questo sono molto contento».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!