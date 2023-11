Vice Presidente Saudi League, Allazeez avverte i club europei: «Abbiamo un piano che ci proietta fino al 2030. A gennaio...»

Vice Presidente Saudi League, Allazeez: «Abbiamo un piano che ci proietta fino al 2030. A gennaio…». Le parole del Vice Presidente Saudi League

Saad Allazeez ha parlato ha parlato dal palco del Social Football Summit all’Olimpico di Roma. Ecco le parole del vice presidente della Saudi League riportate da TMW:

«Abbiamo un piano iniziato nel 2022 che ci proietta fino al 2030 e siamo piuttosto soddisfatti: nella scorsa estate abbiamo acquistato 90 giocatori dalle maggiori leghe europee e in questa pausa per le Nazionali ne sono partiti 45 per le rispettive selezioni. Un risultato incredibile per noi ma è solo l’inizio. L’operazione Cristiano Ronaldo è servita per aprire un canale con i club europei e far capire più facilmente le potenzialità del nostro movimento ma sia chiaro, l’Arabia Saudita è una nazione che storicamente ha sempre visto il pallone al centro del mondo sportivo. Per strada e nelle piazze si gioca a calcio, anche con il caldo estremo. Gennaio non è per nessuno un momento di grandi affari sul calciomercato, quindi anche noi staremo abbastanza calmi. Per la prossima estate riparliamone tra qualche mese»