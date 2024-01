Algeria flop senza Bennacer: l’eliminazione in Coppa d’Africa costa l’esonero a Belmadi. Le ultime notizie

Dopo il disastro in Coppa d’Africa con l’eliminazione e l’ultimo posto nel girone D, l’Algeria del rossonero Bennacer ha deciso di esonerare l’allenatore. Queste le parole del presidente della federcalcio Walid Sadi su X.

PAROLE – «Ho incontrato l’allenatore della Nazionale, il signor Djamel Belmadi, per discutere le conseguenze di questa amara eliminazione, e abbiamo raggiunto un accordo amichevole per sciogliere il nostro legame e interrompere il contratto che legava l’allenatore alla Federazione algerina di calcio. Ringraziamo Jamal Belmadi per tutto quello che ha fatto per la squadra e gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera».