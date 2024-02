Zirkzee Milan, Costacurta sicuro: «Qualità incredibili, ecco come va marcato. E deve migliorare questo fondamentale»

Zirkzee-Milan, Alessandro Costacurta ha esaltato l’attaccante del Bologna e grande obiettivo dei rossoneri per l’estate

Ospite a Sky, Alessandro Costacurta ha parlato così di Joshua Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Uno come lui è difficile da marcare, si muove tantissimo. Come tenerlo? Mai in uno contro uno. Quelli così talentuosi, bravi a difendere palla, a non farsi anticipare o a suggerire la profondità vanno marcati di squadra: non ci sono tanti difensori capaci di gestire uno così in uno contro uno, le grandi difese sono tali solo se c’è aiuto reciproco. Zirkzee ha veramente tante qualità: mi sembra quasi blasfemo dirlo, ma forse il punto meno sviluppato è ancora quello della conclusione verso la porta. Nonostante sia già bravo, lì può migliorare ancora di più».