Costacurta consiglia Pioli: «Fase difensiva del Milan? Il tecnico deve migliorare un aspetto in particolare»

Alessandro Costacurta, ex Milan, ha analizzato i problemi difensivi della squadra rossonera dando un consiglio preciso a Pioli

Ospite a Sky, Alessandro Costacurta ha parlato così della fase difensiva del Milan:

PAROLE – «I gol che subisce il Milan sono tutti diversi tra loro, con entità che cambiano a seconda del contesto. Per esempio, a volte prende gol per errori individuali, altre volte per questa sofferenza organizzativa delle difesa. Anche il centrocampo sbaglia troppo, i movimenti devono essere migliorati, Pioli deve lavorare meglio per evitare certi errori nei meccanismi».