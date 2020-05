Alessandro Citi: scheda tecnica, procuratore e caratteristiche del classe 2003 del Milan che ha già suscitato l’interesse di mezza Europa

Alessandro Citi è un difensore centrale classe 2003 attualmente in forza nel settore giovanile del Milan. Nato a Romentino, in provincia di Novara, Citi viene sin da subito adocchiato dal Milan che, dopo solo un anno a Novarello, decide di metterlo subito alla prova in rossonero dove lo scorso marzo firma il primo contratto da professionista.

Altezza fuori dalla media

Alto 195 centimetri, Citi, fa dell’altezza uno dei suoi punti forza riuscendo inoltre ad abbinare alla sua già imponente fisicità un’ottima velocità in progressione, caratteristica questa che lo rende il prototipo perfetto del difensore moderno. Ovviamente abilissimo di testa (sia in zona offensiva che difensiva), Citi è un destro naturale con enormi margini di crescita: a partire dall’utilizzo ancora acerbo del proprio “piede debole” e dall’aumento di massa muscolare vista la corporatura ancora troppo esile nonostante l’altezza fuori dalla norma. Nel corso di questa annata Alessandro Citi ha mostrato già dei concreti miglioramenti nella “marcatura a uomo”, fondamentale tuttavia ancora da affinare.

L’esperienza da Under 17

Autore di 12 presenze complessive con Italia Under 15 e 16, Citi ha vissuto senza intoppi anche la propria trafila in maglia rossonera imponendosi in tutte le categorie giovanili fino ad arrivare all’attuale Under 17. Il Milan punta forte su di lui e avrebbe intenzione già nella prossima annata, che lo vedrà schierato con l’Under 18, di farlo esordire nella Primavera agli ordini di Federico Giunti.

Testa al calcio

Fidanzato con Ilaria da oltre un anno, Alessandro Citi è considerato da amici e compagni come un ragazzo tranquillo, ma dotato già di un’ottima etica del lavoro come testimoniato dal proprio account Instagram da sempre incentrato al lavoro svolto sul campo. La stagione 2019/20, finita anzitempo a causa della pandemia Coronavirus, ha visto il Milan chiudere al sesto posto con 31 punti in 21 gare, ma per Citi l’annata è stata senza dubbio positiva come sottolineato dalle 12 presenze (arricchite anche da una gara giocata con la fascia da capitano al braccio) tutte da titolare.

Tante richieste

Il procuratore di Alessando Citi è l’agente Simone Bernardo che già negli scorsi mesi, e sicuramente anche in futuro, avrà molto fa fare: diversi club italiani ed esteri hanno già chiesto informazioni, ma per il momento il Milan se lo tiene stretto.