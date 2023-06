Aldo Serena: «Il Milan deve prendere Morata, ecco perchè»

Aldo Serena, ex attaccante del Milan e noto opinionista, ha consigliato ai rossoneri l’acquisto di Alvaro Morata: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Aldo Serena ha consigliato al calciomercato Milan l’acquisto di Morata:

«Morata. Nel modulo di Pioli, con tre giocatori alle spalle del centravanti, è indispensabile avere un attaccante capace di dialogare e fare sponda con i compagni. Morata svolge bene questi compiti e, al tempo stesso, è abile a raccogliere i palloni crossati dal fondo. L’ex bianconero è quello che assomiglia di più a Giroud, bravissimo in questo doppio lavoro. Inoltre lo spagnolo ha anche una grande esperienza internazionale per fornire ampie garanzie in Champions League».