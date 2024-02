Alcaraz non si nasconde: «Con l’Inter volevamo un risultato diverso, ma lavoriamo per…». Le sue parole in conferenza

Il nuovo acquisto della Juventus Carlos Alcaraz si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sulla corsa scudetto e Champions, obiettivo condiviso anche dal Milan.

ALCARAZ – «E’ stato un debutto non buono nel risultato, ma che mi ha permesso di entrare subito con una parita di livello. Mi piace giocare queste partite, dove c’è pressione e non ho paura di giocare certe partite nonostante la mia età ed è stato bello. Volevamo un risultato diverso, siamo pronti per lunedì e lavoriamo per la prossima partita».

LA CONFERENZA STAMPA DI CARLOS ALCARAZ COME NUOVO GIOCATORE DELLA JUVENTUS