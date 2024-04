Alborghetti ricorda Inter Milan Femminile: «Quel derby vinto all’Arena mi è rimasto impresso»

Alborghetti ricorda Inter Milan Femminile: «Il derby vinto all’Arena mi è rimasto impresso». Le dichiarazioni della nerazzurra

Intervistata da adesso.it, Lisa Alborghetti ripensa alla vittoria ottenuta con l’Inter Women nel derby contro il Milan Femminile giocato all’Arena Civica.

VALORI – «I valori con cui sono cresciuta sono rispetto, sacrificio, dedizione, passione e umiltà che significa credere sempre in se stessi ma senza mai essere arroganti. Per me l’aspetto umano è sempre stato molto importante e credo abbia un forte impatto anche sul campo, da capitano accogliere al meglio le nuove calciatrici e farle sentire a casa è fondamentale perché ognuna mette al servizio della squadra la sua esperienza, il suo background e la sua idea di calcio che diventano ulteriori punti di forza. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale e poi è sempre stimolante cercare le giuste connessioni tra di noi e vederle poi in campo».

DERBY – «Credo che a livello di forza di squadra in questa stagione mi sia rimasto più impresso il derby vinto 1-0 all’Arena, c’è stata una grande unità di intenti che è stata fondamentale per la vittoria».