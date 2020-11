Albertini: «Questo Milan ci ha restituito il sorriso. Può vincere lo Scudetto»

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e oggi dirigente sportivo, ha così parlato dell’ottimo inizio di stagione dei rossoneri

«Innanzitutto questo Milan ha restituito il sorriso a noi milanisti. Dopo il primo lockdown ha trovato consapevolezza di squadra: finalmente è dentro un percorso senza ricominciare ogni volta da zero. E ha messo fieno in cascina, va dato merito a Pioli. Dovrà lavorare per restare dov’è, ci sono squadre che hanno più esperienza. Scudetto? Ci sono ovviamente molte squadre più forti ma anche nell’89 non eravamo noi i più quotati e poi abbiamo vinto tutto».