Albertini: «Il Milan mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo»

L’ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: ecco cosa ha detto sul Milan

Alla vigilia dei suoi 50 anni, Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche di Milan. Ecco cosa ha detto:

«Il Milan mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. Mi ha visto entrare cucciolo e mi hasalutato 30enne affermato, sposato, padre. Io, insieme ai compagni, ho dato credibilità al progetto: abbiamo creato un senso di appartenenza fondamentale per arrivare in cima al mondo. Circa 15 di noi erano milanesi cresciuti nel settore giovanile, io mi portavo il problema a casa, non so se mi spiego… Che orgoglio».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALBERTINI