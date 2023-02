Albertini: «In Champions ho visto un Milan ritrovato»

Demetrio Albertini, storico ex centrocampista del Milan, ha parlato a margine dell’evento organizzato per i 20 anni di “Fondazione Milan

Demetrio Albertini, storico ex centrocampista del Milan, ha parlato a margine dell’evento organizzato per i 20 anni di “Fondazione Milan. Le sue parole riportate da TMW:

Cosa ne pensa del paragone di questo Napoli con i grandi Milan del passato?

«Manca la continuità. Un conto è vincere, un altro è essere invincibili e continuare a vincere. Oggi il Napoli sta giocando un bellissimo calcio, gli elogi sono tutti meritati»

Cosa ne pensa del cambio modulo del Milan?

«Oggettivamente non posso paragonare il cambio di modulo o meno. Quando ho parlato di sentimento ho parlato di interpretazione, io ho visto tre partite dal vivo, contro la Roma e i derby, e oggettivamente avevo visto un Milan spento. Invece in Champions ho visto un Milan ritrovato con quel sentimento giusto che ci ha fatto gioire in questi ultimi mesi»

Che consiglio darebbe ai giovani del Milan per affrontare il ritorno contro il Tottenham?

«Ce ne sono tanti vicini a loro che possono dare consigli. Sarà una partita diversa da quella vista a San Siro. Si presuppone che in casa il Tottenham giocherà diversamente. Sappiamo com’è il calcio inglese; molto veloce e dinamico, con grande entusiasmo. Il Milan dovrà fare una partita non solo di attesa ma di controllo»

Quanta voglia avrebbe di giocare questa partita?

«Tanta, ma non solo quella partita (ride, ndr)»