Al Khelaifi non molla: «Superlega? Siamo orgogliosi della nuova Champions League»

Nasser Al Khelaifi, presidente dell’ECA e del PSG, si è espresso così sulla Superlega dopo la decisione della Corte di Giustizia europea

Intervenuto in conferenza stampa dopo la decisione della Corte di Giustizia europea sulla Superlega (competizione alla quale aveva inizialmente aderito anche il Milan), il presidente del PSG ed anche dell’ECA, Nasser Al Khelaifi, si è espresso così.

LE PAROLE – «Noi siamo orgogliosi della nuova Champions League. Noi del calcio europeo siamo uniti e continuiamo a lavorare con l’UEFA per cambiare in meglio il calcio. Non cambierà nulla per noi dopo la sentenza di oggi. Ci renderà più forti e migliori».