Agnelli festeggia la Superlega: ha scritto questo messaggio dopo la decisione della Corte UE. Il post social

Agnelli ha rotto il silenzio sui social. E lo ha fatto poche ore dopo la sentenza della Corte di giustizia UE in merito al monopolio dell’UEFA riguardo l’organizzazione e partecipazione a nuove competizioni e all’annuncio del nuovo progetto Superlega di cui lui è uno dei promotori. Il Milan non si è ancora esposto ufficialmente sul tema.

L’ex presidente della Juve ha pubblicato una foto di una parte del testo di una canzone degli U2 (Where the Streets Have No Name) e poi si è lasciato andare ad un “Fino alla fine” di esultanza.