Agnelli Friedkin, macchine e patrimonio: ora è alleanza Juve-Roma. I bianconeri rappresentano un modello dentro e fuori dal campo

Bel confronto stilato su Gazzetta tra la famiglia Agnelli, proprietaria della Juventus, e quella dei Friedkin, a capo della Roma. Dan Friedkin ha qualcosa in comune con Andrea Agnelli: le automobili come pilastro della propria fortuna. Juventus- Roma non è solo la sfida tra il made in Italy per eccellenza e il nuovo a stelle e strisce che avanza, ma anche quella tra due proprietà che con le quattro ruote hanno alimentato la propria passione per il calcio: Fiat (che è diventata Fca e dopo la fusione con Peugeot oggi è Stellantis) contro Toyota, due colossi nell’universo dei motori.

Secondo i dati pubblicati da Forbes, Friedkin è il terzo presidente più ricco del calcio italiano, con un patrimonio personale di 4,1 miliardi di dollari, dopo Agnelli (15,9) e l’interista Zhang. Una cosa è sicura: dall’inizio dell’era statunitense la guerra con la Juventus non esiste più. Il club bianconero è sia un modello di business – a cominciare dallo stadio di proprietà – e di risultati sportivi sia un alleato nelle battaglie politiche.