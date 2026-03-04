Aggressione Rocchi, tensione nei confronti del designatore arbitrale al termine di Carrarese Catanzaro: la ricostruzione dell’episodio avvenuto in Serie B

La partita tra Carrarese e Catanzaro, valida per la 28ª giornata di Serie B, è terminata in un pareggio spettacolare 3-3, ma è stata caratterizzata da momenti di forte tensione sugli spalti e sul campo. Una gara che ha visto ribaltamenti di fronte, autoreti e un finale convulso, con l’episodio decisivo che ha scatenato le proteste in tribuna.

Un finale concitato: il rigore decisivo e la protesta

Dopo una partita movimentata, in cui Melegoni aveva portato la Carrarese in vantaggio, per poi subire la rimonta del Catanzaro con l’autogol di Illanes e la rete di Cassandro, i toscani erano riusciti a riprendersi con un gol di Abiuso e un’autorete di Rispoli, riportandosi avanti 3-2.

Il momento decisivo è arrivato al 91′, quando l’arbitro Federico Dionisi ha assegnato un calcio di rigore al Catanzaro. Pontisso ha calciato, ma il portiere Bleve ha parato il tiro. Tuttavia, il VAR ha richiamato il direttore di gara per un’invasione di area da parte dei giocatori della Carrarese prima della battuta del rigore. Il penalty è stato così fatto ripetere, con Pittarello che ha trasformato il rigore al 94′, fissando il 3-3.

Le proteste e l’invasione della tribuna carrarese

La decisione del rigore ripetuto ha scatenato le proteste della tribuna carrarese, con i tifosi che si sono rivolti direttamente verso il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente allo stadio. Alcuni tifosi avrebbero cercato un confronto diretto con Rocchi, e uno di loro avrebbe addirittura sventolato delle banconote in segno di contestazione. La situazione è degenerata a tal punto che Rocchi è stato scortato fuori dallo stadio dalle forze dell’ordine per garantirne la sicurezza.

Un finale controverso che lascia strascichi

Il pareggio 3-3 è stato quindi il risultato di una partita piena di emozioni, ma il post-gara è stato segnato dalle forti polemiche e dalle proteste dei tifosi contro la direzione arbitrale. L’episodio del rigore ripetuto, che ha deciso l’incontro, ha alimentato la rabbia dei tifosi della Carrarese, già delusi dal risultato finale e dalla gestione della gara.

