Agente Politano: «A Napoli Matteo non sente più la fiducia di prima». Le dichiarazioni del procuratore Mario Giuffrida

Mario Giuffrida, agente di Matteo Politano, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Marte

Le sue parole: «Il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se dovesse arrivare qualche offerta, Matteo ci rifletterebbe su. In caso contrario, sarebbe pronto a restare a Napoli e con la testa giusta. Valencia? E’ una bellissima piazza ed in più Gattuso lo stima. Tuttavia nel suo futuro potrebbe esserci anche l’Italia».