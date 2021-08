Agente Locatelli: «Regalo alla Juventus? Avranno letto male il comunicato»

Agente Locatelli: «Trattativa lunga un anno e mezzo, bravo Cherubini». Le dichiarazioni del procuratore Stefano Castelnovo

Stefano Castelnovo, agente di Locatelli, è stato intervistato da Tuttosport.

TRATTATIVA LUNGA – «Due mesi? È da un anno e mezzo, in realtà, che abbiamo cominciato a lavorare e trattare per portare Manuel in bianconero. Già Paratici avrebbe voluto Locatelli. Poi Cherubini, in questo mercato, è stato bravo a portare a termine l’operazione. E non è stato uno scherzo, tutt’altro, Carnevali si è confermato un ottimo venditore».