Agente Kessie: «Mai proposto all’Inter, ci sono voci che danno fastidio»

George Atangana, agente di Franck Kessie, è intervenuto a Calciomercato.com per fare il punto sulla situazione contrattuale del giocatore del Milan. Le sue parole.

«Siamo alle porte dell’ottava giornata di campionato e c’è tutta questa confusione mediatica in merito al rinnovo di Kessié con il Milan. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa: ci sono calciatori in scadenza all’Inter, al Marsiglia, al Napoli, al Moenchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia. Qualche giocatore in scadenza, mi è parso di leggere, che lo stia trattando a sua volta anche il Milan. Le parole di Franck alle Olimpiadi? Per un calciatore importante, serve sempre un contratto all’altezza. C’è stata un’offerta ufficiale da parte del club è una richiesta da parte dell’agente, ma parliamo di cifre molto lontane rispetto a quelle cui sta facendo riferimento lei. Proposto all’Inter? Un calciatore del calibro di Franck non ha bisogno di essere proposto a nessuno. E comunque non ho mai parlato con l’Inter.Da troppo tempo si raccontano le stesse cose in modo errato. Provo dispiacere per quelli che le leggono, credendole vere.»