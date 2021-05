In esclusiva per MilanNews24, l’agente di Antonio Mionic, centrocampista del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione

Antonio Mionic si sta rivelando uno dei giocatori più importanti in questa stagione per il Milan Primavera. Il croato classe ’01 è uno degli uomini centrali per la squadra di Giunti ed, essendo tra i giocatori fuori quota, i rossoneri cominciano a valutare le opzioni migliori per il suo futuro.

La nostra redazione ha contattato in esclusiva Francesco Romano, agente di Mionic, che circa il futuro del suo assistito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «C’è stato recentemente un incontro con il Milan, insieme abbiamo concordato che l’opzione migliore per lui è quella di cercare un progetto in prestito. Il club vuole valorizzare il ragazzo e far sì che in futuro possa diventare un elemento utile per la prima squadra. Sta dimostrando tutte le sue qualità in Primavera e non manca di certo la stima da parte di club di Serie B ed esteri.»