Galliani a Sky: «Io e Berlusconi abbiamo esultato al goal di Ibrahimovic»

Adriano Galliani, AD del Monza ed ex amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole:

SUI TIFOSI: «Devo ringraziare molto i nostri tifosi, 31 anni di Milan non si possono dimenticare. Ieri sera ho esultato con Berlusconi al gol di Ibra contro l’Udinese».

SU IBRHIMOVIC: «Ha una forza mentale che non ho mai visto in nessun Pallone d’Oro. Abbiamo avuto giocatori incredibili, formidabili, ma Ibra è qualcosa di straordinario. È così bravo che la sua forza mentale la trasmette agli altri. Se un compagno non si allena bene lo appende al muro, gliel’ho visto fare veramente. Zlatan è una forza della natura. Van Basten è stato inarrivabile, è stato ai livelli dei più grandi, ma non aveva questa forza mentale di Ibra. Questa è la sua qualità che a 40 lo porta a fare quel gol di ieri sera e ad aver segnato 300 gol in Europa. È una forza della natura».

SUGLI ERRORI DEL CALCIO ITALIANO: «È un discorso lungo, i diritti tv hanno modificato le gerarchi del calcio mondiale. Negli anni 60 c’erano solo i ricavi da stadio. Sarebbe un discorso che meriterebbe tanto tempo, purtroppo anche per motivi di lingua, l’inglese è la lingua del mondo e si guarda ovunque la Premier League. Le 20 squadre inglesi fatturano più di tre volte delle 20 squadre italiane, la Serie A non è più un campionato d’arrivo ma di passaggio. Gli stadi italiani sono i più brutti d’Europa, ma non voglio tediarvi con questi discorsi. Dobbiamo cercare di diminuire il gap con le squadre inglesi e quelle spagnole».

SUL MONZA: «Ibra sapevamo che fosse impossibile ma abbiamo avuto il coraggio di corteggiarlo quest’estate».