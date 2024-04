Adli a MilanTv: «Vogliamo andare a Roma e ribaltare il risultato, ci crediamo»

Adli ha parlato nel post-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni dopo il match di Europa League

Il centrocampista rossonero Adli ha parlato a ha parlato a MilanTv nel post-partita di Milan Roma.

RAMMARICO SECONDO TEMPO – «Abbiamo cercato di andare a prenderli alti più forti, non siamo riusciti a fare gol ma quell’aggressività che è mancata nel primo tempo l’abbiamo messa nella ripresa».

SFORTUNA E GOL SBAGLIATI – «Fa parte del calcio, abbiamo una partita di ritorno e vogliamo andare a Roma per ribaltare il risultato, ci crediamo».

SUL RITORNO – «Vogliamo fare un’altra prestazione in casa loro, su questo sono sicuro. Sarà tosta perchè sono forti, quello che conta è adesso, avremo tempo per prepararci al meglio per il ritorno».