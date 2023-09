Adli è rinato: cambio ruolo e fiducia di Pioli, ora è un'arma in più. E il futuro...

Adli è rinato: cambio ruolo e fiducia di Pioli, ora è un’arma in più. Ecco come cambia il futuro del centrocampista

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha proposto un interessante approfondimento su Yacine Adli, centrocampista del Milan che ha ben figurato a Cagliari e che è pronto a scendere in campo oggi a San Siro.

Da luglio ha cominciato a lavorare per esprimersi al meglio nella posizione di regista davanti alla difesa e Pioli ha premiato perseveranza e professionalità. Ora è un’arma in più per il Milan, e chissà che i rossoneri non decidano di puntarci.