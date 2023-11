Adli sparito dai radar: i due motivi per cui è tornato nelle retrovie

Adli sparito dai radar: i due motivi per cui il centrocampista algerino è tornato nelle retrovie nelle ultime settimane

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è concentrata in particolare sulla situazione legata a Yacine Adli: il centrocampista algerino, dopo una parentesi positiva in cui ha trovato spazio, è scivolato nuovamente in fondo alle gerarchie.

Due i motivi principali: il ritorno di Krunic e il cambio di modulo del Milan sono stati due aspetti che gli hanno chiuso spazio e impedito di raccogliere minuti nelle ultime gare.