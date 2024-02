Adli sembrava ad un passo dall’addio al calciomercato Milan. Ora invece è cambiato tutto, così può giocarsi la conferma in rossonero

Adli contro il Monza, come sua stessa ammissione, era stato tra i peggiori in campo senza ombra di dubbio. Sette giorni dopo, è sceso in campo con una determinazione feroce e produttiva. Si tratta dell’ennesimo segnale di un ragazzo che mette sempre il proprio meglio.

Ad oggi come riportato da Calciomercato.com è l’unica alternativa del centrocampo del Milan a Reijnders, da regista ha giocato delle ottime gare e sa fare gruppo. Tutti aspetti che potrebbero favorire la sua permanenza a lungo nel club rossonero.