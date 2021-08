Adli a Linate: atterrato il nuovo acquisto del Milan – VIDEO

Milan scatenato sul mercato, trovato l’accordo per Adli del Bordeaux, il giocatore è atterrato a Linate ora le visite mediche

Il Milan batte un altro colpo sul mercato. Dopo giorni di trattative è arrivato l’accordo con il Bordeaux per Yacine Adli.

Il giocatore però non si unirà subito ai rossoneri, ma resterà in prestito al club francese fino a giugno. Il giocatore è atterrato in questo momento Linate, in queste ore svolgerà le visite mediche alla Madonnina per poi ripartire per la Francia.