Adli Milan, ora o a gennaio: i rossoneri non mollano il gioiellino francese

Il Milan non molla Adli. C’è distanza con il Bordeaux, ma se non si dovesse trovare l’accordo, i rossoneri tornerebbero alla carica a Gennaio

Non solo Bakayoko. Il Milan a prescindere dall’arrivo del centrocampista francese, previsto per domani, continua ad inseguire un altro centrocampista.

L’obiettivo resta Adli del Bordeaux. Come riporta la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa, l’intesa con il talento cresciuto nel Psg è stata raggiunta, ma andrà ridotta la distanza con il Bordeaux. Ballano 5 milioni, tra i 10 offerti dal club rossonero e i 15 richiesti dalla società francese.

Se l’affare non dovesse andare in porto entro la fine di questa sessione di mercato, i dirigenti di via Aldo Rossi sono pronti a riprendere il discorso a gennaio.