Adli, Francia o Algeria? Cosa filtra dalle parole del ct Belmadi

Adli con la Francia o con l’Algeria? Le parole del ct Belmadi intervenuto in conferenza stampa

Il ct dell’Algeria Belmadi ha parlato in conferenza stampa del rossonero Adli che deve ancora decidere per quale nazionale giocare.

PAROLE – «Ho parlato con lui più volte dai tempi del Bordeaux La palla è nel suo campo. Ho effettuato l’approccio in ambito tecnico spiegandogli il progetto. Non c’è bisogno di fare altro per convincerlo. Ma non ha detto di essere disponibile».