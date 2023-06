Addio Berlusconi, Sacchi: «Sto male, non me lo aspettavo». L’ex allenatore rossonero ha parlato all’Ansa dopo la morte di Berlusconi

Anche Arrigo Sacchi ha reagito alla morte di Silvio Berlusconi, Presidente della squadra rossonera allenata dal tecnico romagnolo.

Ecco le parole riportate a ANSA: «Sto male, nonostante tutto non me l’aspettavo. Silvio Berlusconi è stato un uomo generoso ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi “lei o è pazzo o è un genio”. Visti i risultati, datemi voi la risposta…»

