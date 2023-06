Addio Berlusconi, Renzi: «Ha fatto la storia di questo Paese». I primi messaggi arrivano dal mondo della politica

Il cordoglio di Matteo Renzi per l’ex Presidente del Milan Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina dopo una lunga malattia con la leucemia.

Ecco le sue parole: «Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve.»