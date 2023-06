Donadoni: «Nessuno nella mia vita come Berlusconi. Per me…». Il racconto del primo acquisto rossonero dell’ex Presidente

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato della scomparsa dell’ex Presidente del Milan Silvio Berlusconi.

PRIMO ACQUISTO – «L’arrivo al Milan un sogno che si avverava. Da ragazzo ero tifoso del Milan e ora era un calciatore rossonero. Quando parlavi con lui, riusciva a tirarti fuori il meglio»

LA FRASE – «“Donadoni accende la luce a San Siro?” Frasi che davano valore ma anche responsabilità. Per me milanista era come toccare il cielo con un dito»

LA VICINANZA – «Nella mia vita nessuno è stato come lui. È come quegli amici che non senti, ma senti sempre vicini. Berlusconi c’è sempre stato, mi è stato accanto e mi ha dato consigli»